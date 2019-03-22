Лукашенко поручил белорусским аграриям заняться обновлением садов

22 марта, Барановичи /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил уделить в Беларуси внимание обновлению садов, часть из которых уже старые и не продуктивные. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с активом города Барановичи и Барановичского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Старые сады - надо дать команду губернаторам и жестко спросить. Надо повыкорчевывать это старье. Самые хорошие плодородные земли заняли, а в результате - черт ногу сломает. Нет уже там никаких садов и нет там никакого яблока - того, которое было в советские времена", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси селекционерами и практиками в сельском хозяйстве наработаны прекрасные технологии в сфере садоводства, в частности выращивания яблок. "И сорта, и районированные, и своих хватает, и с поляками работали. И в регионах страны много таких садов посажено. Поэтому надо обновлять сады или же на этом месте создавать производство каких-то новых фруктов. Или просто в севооборот запускать эти земли по 50-100 га", - поручил белорусский лидер.-0-