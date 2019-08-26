Лукашенко поручил до конца года провести расширенное совещание по теме образования с участием экспертов

26 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил до конца года провести расширенное совещание по теме образования с участием не только представителей Министерства образования, но и педагогической общественности, экспертов. Об этом сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, министр образования Игорь Карпенко по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Министр сказал, что вопросы образования предстоит рассмотреть в широком и открытом формате, чтобы с учетом имеющихся проблем принять необходимые решения.

Глава государства обозначил примерные сроки проведения совещания - ноябрь-декабрь. Он считает необходимым по мере готовности обсудить соответствующие вопросы. "Надо этот разговор начинать снизу. Мы соберем людей, которые определяют лицо нашего образования. Скорее всего, не с подачи Минобразования, - сказал Президент. - Какую-то часть на совещание пригласите вы, но большая часть будет приглашена по другой форме, чтобы шла дискуссия. Должна быть альтернатива, чтобы были разные точки зрения. Мы их должны сопоставить и принять соответствующие решения".

"Может быть, лучше его провести после парламентских выборов, чтобы нас снова не обвинили в том, что под парламентские выборы мы проводим это очень важное совещание, которое определит лицо нашего общества в будущем", - резюмировал Александр Лукашенко.

Игорь Карпенко подчеркнул, что министерство намерено подготовить широкий перечень вопросов дальнейшего развития системы образования к предстоящему совещанию. "То, что касается подходов и по возможной итоговой аттестации в школах, по возможному совершенствованию правил приема при поступлении в вузы, - глава государства поручил провести совещание, включая экспертов. Причем не только тех, кого подберет Министерство образования, но и педагогической общественности, в том числе людей науки, кого-то из родителей пригласить, чтобы в открытом формате обсудить актуальные вопросы и подходы. Думаю, Министерство образования сконцентрирует перечень этих вопросов, доложит свое видение, свое понимание, как это будет действовать, и мы расставим все точки над i", - пояснил он.-0-