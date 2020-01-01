Лукашенко поручил до мая создать фармнадзор в сфере обращения лекарств

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Министерству здравоохранения создать Государственный фармацевтический надзор в сфере обращения лекарственных средств - "Госфармнадзор". Соответствующий указ №499 от 31 декабря опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Эта структура должна быть создана до 1 мая 2020 года. По указу, решение о ее создании принято в целях обеспечения защиты здоровья населения, гарантии качества и безопасности лекарственных средств, совершенствования лекарственного обеспечения и государственного регулирования обращения лекарственных средств.

"Госфармнадзор" будет находиться в подчинении Министерства здравоохранения, а финансироваться за счет отчислений аптечных сетей. В их числе РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении", РУП "Белфармация", областные предприятия "Фармация".

Основными задачами учреждения будут предотвращение поступления в обращение и своевременное изъятие из обращения некачественных, фальсифицированных лекарственных средств и лекарственных средств с истекшим сроком годности, а также предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства об обращении лекарственных средств.-0-