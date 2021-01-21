Лукашенко поручил доработать инвестпрограмму. На какие сферы направят основное финансирование?

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня по итогам совещания с руководством Совета Министров поручил доработать Государственную инвестиционную программу на 2021 год. Об этом рассказал журналистам министр экономики Александр Червяков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы еще раз посмотрим на программу с точки зрения эффективности, новых проектов. После этого она будет внесена на рассмотрение главы государства, - сказал Александр Червяков. - Ресурсы должны сконцентрироваться в тех сферах, которые сегодня актуальны. Это здравоохранение, вопросы транспортной инфраструктуры, энергетики, мелиорации, дорог. Именно на эти векторы будет направлено основное финансирование".

Министр добавил, что в программе останутся те проекты, которые могут в ближайшее время дать реальную отдачу в создании новых рабочих мест, поступлении налогов в местные бюджеты и поддержке районов, отстающих в развитии. "Она должна стать эффективной с точки зрения вкладывания государственных ресурсов", - подчеркнул он.

Президент поставил задачу в целом проревизировать государственные инвестиции в экономику и социальную сферу, чтобы средства направлялись в жизненно важные сферы. Ведь, возможно, строительство одних объектов уже неактуально, а другие могут подождать. В то же время откладывать вложение инвестиций в сферу здравоохранения нельзя, а создание новых рабочих мест - всегда актуальная проблема.

Во время совещания главе государства также предложили продлить льготы для агроэкотуризма. Правительство хотело, чтобы действующие условия сохранились до 2030 года. Александр Лукашенко согласился со всеми подходами, но действие документа предложил ограничить 2025 годом. Это решение поддержали все участники совещания.

"Мы должны развивать все возможности. Агроэкотуризм - это наш потенциал. Мы должны пользоваться теми природными богатствами и возможностью наших людей использовать эти богатства, чтобы создавать рабочие места там, где не всегда можно построить крупное предприятие", - сказал после совещания министр экономики.

При этом Президент поручил провести ревизию всей отрасли. Случается, некоторые агроусадьбы, особенно близкие к областным центрам и Минску, разрастаются в мини-отели, начинают оказывать более широкий спектр услуг, но находят лазейки в законодательстве и продолжают пользоваться теми же льготами, что и малый бизнес в отдаленных деревеньках.

Как сообщалось, Александр Лукашенко на совещании выступил за введение самых жестких мер за неуплату налогов. "Капитальная задача для всех присутствующих - внесите самые жесткие меры за нарушение законодательства по налогообложению. Внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем их. Никто критиковать не будет - оплот демократии. Там налогообложение регулируется жестко, и за неуплату налогов там бешеные сроки. А у нас целые отрасли уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим", - отметил глава государства.

Александр Червяков, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сколько недополучает экономика по вине так называемого серого бизнеса, сказал: "Я сошлюсь на те данные, которые мы неоднократно считали в течение многих лет. По оценкам, например, наших ученых, это порядка 12% (ВВП. - Прим. БЕЛТА). По оценке международных организаций, это доходит до 18%, где-то рассматривается цифра около 20%. Поэтому платить налоги нужно. Это святая обязанность любого бизнеса".

В то же время министр подчеркнул, что везде необходим баланс: "Если мы ужесточаем требования в отношении налоговой системы, то, конечно, на весах должны быть другие послабления".-0-