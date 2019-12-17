Лукашенко поручил еще раз изучить необходимость оказания господдержки для реализации 4 инвестпроектов

17 декабря, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил дополнительно изучить необходимость оказания государственной поддержки в отношении четырех проблемных инвестиционных проектов. Об этом стало известно по итогам прошедшего у главы государства совещания, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент заслушал отчет правительства о том, как реализуются самые крупные инвестиционные проекты в стране. На контроле находятся 34 таких проекта, из которых по 22 производства уже введены в эксплуатацию. По 12 из этих 22 обеспечен выход на проектную мощность.

Обсуждение было детальным и предметным, серьезному анализу подверглась финансово-хозяйственная деятельность каждого из предприятий, где есть проблемные инвестпроекты. Александр Лукашенко акцентировал внимание на вопросе об источниках запрашиваемого дополнительного финансирования для запуска проектов. Он подчеркнул, что нельзя разбрасываться средствами и нужны гарантии, что спустя некоторое время предприятия снова не обратятся за помощью.

Наиболее сложная ситуация, которая требует принятия решений на уровне главы государства, сложилась на четырех предприятиях. Правительство подготовило проекты соответствующих указов, и предлагаемые в них меры стали предметом детального рассмотрения во время совещания.

"По четырем самым сложным из 34 проектов необходимо решение главы государства в виде указов, чтобы и дальше эти проекты реализовывать, - пояснил журналистам премьер-министр Сергей Румас. - Правительство отработало эти проекты с заинтересованными. Президент не поддержал эти документы в рабочем порядке, а отправил их на совещание, чтобы еще раз убедиться, что меры, которые просят предприятия в виде господдержки для окончания этих проектов, просчитаны и оптимальны".

Речь идет о трех проектах в сфере целлюлозно-бумажной промышленности (завод по выпуску сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО "Светлогорский ЦКК", производства мелованных и немелованных видов картона в Добруше и бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов в Шклове) и по производству суконных тканей на площадях минского предприятия "Камволь".

По решению главы государства, в скором времени работа каждого из предприятий подвергнется ревизии, начиная от вопросов наведения порядка, исполнительской дисциплины, хозяйственной деятельности и заканчивая финансовыми итогами, наличием бизнес-стратегии, вопросами повышения качества продукции, конкурентоспособности, импортозамещения. Президент намерен лично посетить и проинспектировать ряд предприятий в начале следующего года. Технологии, объемы, прибыль, рентабельность - по этим критериям в первую очередь будет оцениваться эффективность их работы. Пойдет также речь о том, чтобы предприятия задействовали все возможные ресурсы для самостоятельного решения накопившихся проблем и только после этого обращались за помощью к государству.

По итогам совещания Александр Лукашенко поручил создать межведомственную рабочую группу, которая будет наделена широкими полномочиями. Ей предстоит в краткие сроки еще раз проанализировать проблемные инвестпроекты, в первую очередь с точки зрения сумм, которые запрашивают предприятия в качестве господдержки: действительно ли нужен такой объем финансирования, на что будут потрачены деньги, когда и за счет чего они будут возвращены.

Сергей Румас пояснил, что в состав группы войдут представители правительства, Администрации Президента, госорганов, Национальной академии наук, Национального статистического комитета.

Премьер-министр рассчитывает, что группа в сжатые сроки завершит работу по дополнительной оценке наиболее проблемных инвестпроектов и предлагаемых мер по исправлению ситуации и соответствующие указы будут подписаны до конца 2019 года.

Комментируя необходимость создания межведомственной рабочей группы, он пояснил: "Чтобы она еще раз подтвердила, что внесенные правительством документы, сроки и суммы обоснованны и у предприятий уже исчерпаны все возможности для самостоятельной реализации этих проектов".

По словам руководителя правительства, предприятия в Добруше и Шклове запросили для завершения реализации проектов дополнительные бюджетные средства, а в случае с "Камволем" и Светлогорским ЦКК обсуждается необходимость переноса сроков возврата ранее предоставленных средств.

Сергей Румас отметил, что по остальным 30 инвестиционным проектам решение главы государства не нужно, так как предприятия справляются своими силами. "Нельзя сказать, что все эти проекты успешные и беспроблемные, но мы в правительстве видим, как их заканчивать, выводить на проектную мощность те, что завершены", - сказал он.

По словам премьер-министра, о важности своевременной реализации инвестиционных проектов, которые обсуждались на совещании, выхода производств на проектную мощность ярко говорит одна цифра. "Если бы эти предприятия работали по ранее утвержденным бизнес-планам, то рост ВВП только по этой группе предприятий был бы на 0,3% больше, чем мы имеем сегодня. Именно поэтому такое отношение и такое внимание главы государства к этим 34 важнейшим инвестиционным проектам", - резюмировал Сергей Румас.-0-