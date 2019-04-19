Лукашенко поручил Генпрокуратуре подготовить комплекс новых антикоррупционных мер

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, поручил Генеральной прокуратуре подготовить комплекс новых антикоррупционных мер, передает корреспондент БЕЛТА.

"По моему поручению в прошлом году проведены заседания облисполкомов по вопросу противодействия коррупции. Мы всех предупредили снизу доверху. Выработаны конкретные предложения по повышению ответственности за ситуацию в данной сфере на всех уровнях управления. Генеральной прокуратуре, которую я не очень вижу в борьбе с коррупцией, - подготовить комплекс мер по устранению причин и условий, порождающих коррупцию", - заявил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что белорусское законодательство о борьбе с коррупцией является одним из самых суровых в плане санкций, применяемых к нарушителям. Работа по противодействию коррупционным проявлениям ведется на системной основе, а ее результаты максимально открыты.

"Но, как показывает практика, несмотря на серьезнейшие меры ответственности, пока еще не до всех дошла простая истина о категорической недопустимости взяточничества и казнокрадства. При этом масштаб выявляемых преступных схем не может не настораживать и требует от нас принятия дополнительных мер борьбы с подобными деяниями", - отметил Александр Лукашенко.

Президент еще раз подчеркнул, что важна качественная профилактическая работа, особенно в тех сферах, где коррупционные риски наиболее высоки. Это главная задача не только для правоохранителей, но и для руководителей во всех отраслях экономики.

Кроме того, нужно сформировать у людей нетерпимое отношение к коррупции во всех ее формах и проявлениях, активнее вовлекать в деятельность по борьбе с ней широкие слои населения.

"Спрос на справедливость в нашем обществе всегда был высок, и сегодня он не ниже. Я уже приводил Россию, Украину, соседние, западные государства, да и другие, где на знаменах тех, кто выступает на демонстрациях, написано одно слово - справедливость. Нас Господь толкнул на эту стезю борьбы за справедливость с первых дней моего президентства. Как видите, этот тезис сегодня востребован как никогда", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-