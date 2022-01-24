Лукашенко поручил Генпрокуратуре подготовить совещание с силовым блоком

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура Беларуси готовит масштабное совещание с силовым блоком. Об этом рассказал сегодня журналистам генеральный прокурор Андрей Швед, передает корреспондент БЕЛТА.

"По поручению главы государства Генеральной прокуратурой будет подготовлено совещание, которое будет проведено в ближайшее время, по работе силового блока", - сказал Андрей Швед.

Планируется, что на совещании с докладом по проблемным вопросам выступит генеральный прокурор, также на нем будут заслушаны отчеты руководителей всех силовых ведомств по тем недостаткам, которые были выявлены прокурорами.

По словам Андрея Шведа, совещание должно состояться в феврале либо вскоре после проведения референдума, который назначен на 27 февраля.

"Это новый формат. Он направлен на то, чтобы оперативно с учетом результатов надзорной деятельности прокуроров обсудить имеющиеся недостатки и принять меры по их устранению. В первую очередь в работе правоохранительного блока", - отметил генеральный прокурор.-0-