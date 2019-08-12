Лукашенко поручил главе Минсельхозпрода мобилизовать все силы на уборке урожая

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 августа заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолия Хотько о ходе уборки урожая, сообщает БЕЛТА.

Как было отмечено, работать аграриям приходится в сложных погодных условиях, что, конечно, значительно тормозит процесс уборки зерновых культур. Тем не менее, в целом по стране в настоящее время на полях остается около 20% урожая, намолочено более 5,5 млн т зерна.

По состоянию на 12 августа зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны более чем с 1,7 млн га, что составляет 79,8% от запланированного. Средняя урожайность - 32 ц/га (в 2018 году - 27 ц/га). План поставок зерна в счет госзаказа составляет 815 тыс. т. На 12 августа задание выполнено на 76,1% (620 тыс. т).

Относительно картины по регионам Президенту было доложено, что особенно тяжелая ситуация на сегодняшний день в Могилевской, на севере Минской и в Витебской областях. И в целом по стране условия жатвы остаются очень непростыми.

Учитывая обстоятельства, Президент держит ход уборки урожая на постоянном личном контроле, а профильному министру сегодня было поручено мобилизовать все силы и сделать все возможное для того, чтобы с оставшихся площадей урожай был убран с минимальными потерями.-0-