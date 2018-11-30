Лукашенко поручил губернаторам провести в льноводстве эксперимент

30 ноября, Орша /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в областях провести эксперимент, чтобы на одних и тех же участках сравнить продуктивность разных сортов льна, передает корреспондент БЕЛТА.

На совещании прозвучало предложение экспериментально закупать импортные семена льна хороших селекций и пробовать их районировать в белорусских условиях. Александр Лукашенко в связи с этим напомнил, что ранее при посещении им льноводческого хозяйства директор РУП "Институт льна" Иван Голуб заверял, что белорусские сорта лучше зарубежных. "И говорю сейчас. Мы уже провели у себя исследования - наши сорта лучше западных. Сорт "грант". На выходе - в этом году будут районироваться - еще два сорта "талер" и "дукат", которые превосходят западные сорта. Если семян не хватает - это дело одно. Мы уже прошли этот этап", - сказал на совещании директор института.

Александр Лукашенко в этой связи поручил губернаторам провести эксперимент: "Каждый губернатор в каждой области возьмет поле, разделит на три части. И посеет (к примеру, 10-20 га) импортными семенами, рядом посеет "дукат", "талер", еще что-то. И когда мы поедем смотреть лен, мы поедем на это поле. Но при соблюдении всех технологий".

Президент пояснил, что губернаторы, в отличие от ученых, в этом плане люди нейтральные. "Вам надо знать - что лучше", - отметил он.-0-