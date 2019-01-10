Лукашенко поручил компенсировать потери из-за налогового маневра в сотрудничестве с Россией

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству компенсировать потери республиканского бюджета из-за налогового маневра в нефтяной сфере в России по любым направлениям сотрудничества с этой страной. Соответствующую задачу глава государства поставил сегодня на совещании о социально-экономическом развитии страны в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко коснулся итогов состоявшихся в конце декабря переговоров с Президентом России Владимиром Путиным. Стороны, в частности, обсуждали вопросы компенсации белорусской стороне в связи с налоговым маневром в России в нефтяной сфере. "Никакого отторжения по вопросу компенсации не было. Не было, что Россия говорит: "Нет, мы не будем компенсировать ваше ухудшение ситуации, ваши потери". Более того, Президент России предложил и в новом году продолжить переговоры по этому вопросу и выработать приемлемое решение - и один на один, и в составах рабочих групп", - рассказал глава государства.

Он отметил, что этот вопрос требовалось бы урегулировать до 1 января, но никакой катастрофы из-за того, что он пока не решен, на сегодняшний день нет. "Потери от налогового маневра в Беларуси в этом году составят смешную сумму: при $70 за баррель это будет около $400 млн. Это не катастрофа. Но мы на это пойти не можем, потому что с 2015 года, когда был введен этот налоговый маневр, мы уже потеряли $3,6 млрд. До окончания этого налогового маневра, к 2025 году, мы потеряем $10,6 млрд", - привел расчеты Президент.

"Мы нести потери к уровню прошлого года не можем. Поэтому все потери должны быть компенсированы по тем или иным направлениям сотрудничества с Российской Федерацией, - поставил задачу правительству Александр Лукашенко. - Я это и Президенту (России. - Прим. БЕЛТА) сказал, как бы это ни было больно и прискорбно, и повторяю это публично, и довожу до вашего сведения как поручение Президента Беларуси. Вы его должны исполнить безукоризненно и с точностью. Мы ничего не можем потерять".

Глава государства обратил внимание, что действия российской стороны противоречат духу и букве всех договоренностей, в том числе в рамках Евразийского экономического союза. "В России кое-кто говорит: "У нас нет обязательств по компенсации. Нигде это в союзных договорах не прописано". На что я задаю прямой вопрос: "Так что, мы, подписывая эти договоры (о Союзном государстве, ЕАЭС), рассчитывали на постоянное ухудшение экономической ситуации в связи с некими внутренними действиями Российской Федерации?" Нет. Мы рассчитывали на лучшее", - сказал Александр Лукашенко.

Он добавил, что в те годы и речи не шло о налоговых маневрах. Стороны не могли предусмотреть этот момент в договоренностях, потому что не существовало даже мысли, что появятся такие вопросы. "Была общая формулировка - "недопущение ухудшений в наших отношениях", - заметил Президент.

Ранее уже проводились переговоры по компенсации потерь белорусской стороне, и на них были выработаны соответствующие механизмы и определены источники. Представители России публично заявили о решении этого вопроса в положительном для Беларуси ключе. Однако вскоре, напомнил Александр Лукашенко, российская сторона резко остановила переговоры, не отказываясь от компенсации, но одновременно заявляя о необходимости углубления интеграционных процессов.

"На вопрос, а какие это интеграционные процессы, ответа у россиян пока нет. Когда я просил назвать, что Российская Федерация сегодня в плане интеграции хочет от Беларуси, ответа прямого не последовало. И мы по предложению Российской Федерации согласились, что эти вопросы надо определить и попытаться решить в работе совместных групп", - рассказал глава государства.

В конце 2018 года такие рабочие группы были созданы. Российскую сторону в них представляет глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, белорусскую - министр экономики Дмитрий Крутой.

"Я абсолютно поддерживаю предложения, что там должны быть должностные лица высочайшего уровня, не только специалисты. Мы должны вести переговоры по комплексу вопросов, которые обозначены в союзном договоре. На первое место (это было предложение Президента России) мы должны поставить вопросы, которые должны решаться в первоочередном порядке: экономические и финансовые", - обратил внимание глава государства. Вместе с тем он подчеркнул, что по всем вопросам уже давно приняты решения, просто, по мнению Александра Лукашенко, российское правительство об этом забыло, информируя российского лидера.-0-