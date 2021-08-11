Лукашенко поручил наградить врачей, спасших мальчиков Романа и Вадима с сильными ожогами

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачей, спасших мальчиков Романа и Вадима с сильными ожогами, представят к госнаградам. Ход лечения детей находился на личном контроле главы государства, сообщает Telegram-канал "Пул Первого", передает БЕЛТА.

"Пост о героях нашего времени. Помните двух мальчишек, которые буквально один за другим несколько месяцев назад получили тяжелейшие ожоги? Один - Вадим - зацепившись удочкой за провода, второй - Рома - героически спасая маленького брата из горящего дома", - напоминают предысторию авторы ресурса.

Мальчиков тогда поддерживали всей страной, а Президент взял их лечение на личный контроль. Были предложения Рому отправить в Россию, уж очень сложная была ситуация, но глава государства принял решение лечить в Беларуси.

"И наши медики мальчиков спасли! Вадим после лечения в Минске был переведен в могилевскую больницу на реабилитацию (у ребенка было 70% ожогов тела!). И вчера уже выписан домой. Состояние Ромы тоже удалось стабилизировать. За это время мальчик перенес 22 операции - лучшие врачи страны боролись за его жизнь. На сегодняшний день он из реанимации переведен в детское ожоговое отделение", - пишет Telegram-канал.

"Ну а Первый (Президент Беларуси. - Прим. БЕЛТА) поручил наградить героев! Всех врачей, спасавших детские жизни, представят к государственным наградам. Получит награду и Рома Когодовский, вынесший на своих руках из огня двухлетнего братика", - говорится в сообщении ресурса.-0-