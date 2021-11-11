11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. Об этом он заявил сегодня на совещании с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это делается. Но тем не менее надо Министерству обороны, КГБ, погранвойскам обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. Вы видите, что 15 тыс. уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Они подтянули к нашей границе, притом внаглую, не предупредив никого. Хотя по договорам они обязаны это делать", - заявил белорусский лидер.

"Вы должны их видеть, и у вас должны быть планы противодействия, не дай бог что. Мы не разворачиваем (я таких указаний не давал) свою группировку Вооруженных Сил. Но видеть мы должны. И предвидеть все. Чтобы нам не устроили там на границе войнушку, а мы окажемся к этому не готовы", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-

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