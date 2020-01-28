Лукашенко поручил оказать Китаю поддержку в борьбе с коронавирусом

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь окажет Китаю поддержку в борьбе с распространяющейся болезнью, вызванной коронавирусом, сообщает БЕЛТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил сформировать и в самое ближайшее время направить в Китай самолет с наиболее необходимой медицинской помощью. Это лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты (маски, халаты и перчатки), средства дезинфекции, иные изделия медицинского назначения.

В настоящий момент военный борт ИЛ-76МД на аэродроме Мачулищи готовится к отправке.

Эта помощь - только первый шаг. По линии Министерства иностранных дел вырабатываются дальнейшие меры поддержки. В частности определяется, чем конкретно белорусская сторона может помочь еще. Прорабатывается при необходимости выезд руководства Министерства здравоохранения и ведущих специалистов для оказания консультационной помощи и оценки потребности китайской стороны в белорусской врачебной поддержке.-0-