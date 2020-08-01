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Президент
01 августа 2020, 18:15

Лукашенко поручил оказать поддержку избиркомам и позаботиться об обеспечении безопасности их работы

Во время встречи
Во время встречи

1 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил оказать поддержку избиркомам и позаботиться об обеспечении безопасности их работы. Об этом он заявил сегодня на рабочей встрече с Натальей Кочановой и Виктором Шейманом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наталья Ивановна, я вас попрошу, как начальника штаба уже нашей предвыборной кампании, обязательно переговорить с губернаторами. Уточните, какая, кроме материальных средств, нужна поддержка. Особое внимание попрошу обратить вас, да и Виктор Владимирович (Шейман. - Прим. БЕЛТА) в этом плане может помочь, - обеспечение безопасности на избирательных участках. Потому что мне все чаще и чаще поступает информация о том, что не везде у нас спокойно хотят провести президентские выборы. А обеспечить безопасность на каждом участке - наша святая обязанность, - подчеркнул белорусский лидер. - Вы видите, что делается вокруг. Пускай покричат, пошумят. Излишеств быть не должно. Не должно быть так, что они начнут нас критиковать за то, что мы используем момент, чтобы где-то кого-то ограничить. Есть закон, согласно закону должна идти предвыборная агитация и работа вся".

Обращаясь к управляющему делами Президента Виктору Шейману, глава государства отметил, что надо оказать всяческую поддержку избиркомам. "Я об этом говорил еще в начале избирательной кампании, не только Центральной избирательной комиссии (материальную, еще какую-то), но и уточнить на местах. Возможно, люди нуждаются в какой-то помощи. Надо связаться с губернаторами", - заявил глава государства.

"Виктор Владимирович - материальная часть, Наталья Ивановна - организационная часть. Уточните у Лидии Михайловны Ермошиной (глава Центризбиркома. - Прим. БЕЛТА), какая нужна поддержка ей и на местах. Если надо, чтобы я подключился, срочно меня проинформируйте", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-

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