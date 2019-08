Президент Лукашенко поручил оказать содействие частному бизнесу в развитии деревообработки Новости темы "Рабочие поездки Президента" "Второй раз за неделю попадаю в рай" - чем Лукашенко удивило Ивье и его жители "Засоряем почву и территорию" - Лукашенко напомнил о поручениях по уменьшению использования пластика 21 августа, Ивьевский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил оказать содействие частному бизнесу в развитии деревообработки. Об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Ивьевский район Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА. При посещении частного предприятия по выпуску сельхозтехники ООО "ЛидаТехмаш" Александр Лукашенко ознакомился и с продукцией другой частной фирмы, которая на этой же площадке наладила производство деревянных кузовков для овощей, фруктов, ягод и грибов. Есть неплохие перспективы для развития бизнеса, потенциальный спрос, особенно с учетом планов по отказу от пластиковой тары, но нужно дополнительное сырье. Со стороны бизнеса есть готовность приобретать его, но сравнительно небольшими объемами, что бывает затруднительно. "Надо решить этот вопрос в масштабах области. Это наше сырье, - поручил Александр Лукашенко. - Может, не только для них. Они же по ценам вопрос не ставят. Они сами возьмут этот лес у лесхозов". Президент также предложил руководителю фирмы поддержку в расширении бизнеса, в том числе в других регионах. "Если будут предложения, мы поддержим", - заверил он. "Очень много непереработанного леса. Надо мотивировать людей заниматься деревообработкой. Активнее там, где у нас есть сырье, привлекать людей. Не просто "вы там, ипэшники, создавайте что-то". Надо им помогать. И отталкиваться от них", - подчеркнул Александр Лукашенко. В качестве примера выгодности этого направления он привел развитие в стране производств топливных пеллет. "Главное - есть рынок. Берут с руками и ногами. Это мы еще такие: нам давай природный газ, который будет стоить завтра больше, чем сегодня, давай нам нефть, дизельное топливо, бензин или электричество (оно тоже недешево). А это (древесные ресурсы. - Прим. БЕЛТА) под ногами пропадает. Это экологически чистое топливо".-0-

