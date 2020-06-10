10 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил оказать ЦИК необходимую поддержку по ходу избирательной кампании. Об этом он заявил сегодня на совещании по актуальным общественно-политическим вопросам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я хотел бы обсудить вопросы, которые, возможно, у Лидии Михайловны (председатель ЦИК Лидия Ермошина. - Прим. БЕЛТА) есть перед началом наиболее острого периода регистрации и агитации будущих кандидатов в президенты", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что это совещание носит традиционный характер: "Мы всегда рассматривали проблемы, которые нам придется решать, и вопросы оказания помощи Центральной избирательной комиссии".

Глава государства заметил, что в ЦИК на постоянной основе работает всего несколько человек. "На постоянной основе два человека - я и секретарь. И семь человек аппарата", - уточнила Лидия Ермошина.

"Ясно, что два ответственных работника выборы никак не организуют, особенно с технической точки зрения. Поэтому Администрация Президента и Управление делами всегда оказывали необходимую поддержку, которую ЦИК запросит. Притом делать это надо аккуратно, чтобы ни нас, ни Лидию Михайловну не упрекали, что она использует какой-то административный ресурс и ресурс Президента (тоже возможного кандидата в Президенты). Все, что ЦИК попросит, - мы должны оказать эту поддержку", - сказал глава государства.

Он отметил, и Лидия Ермошина это подтвердила, что с точки зрения финансирования вопросов нет и быть не может. "Как всегда, мы оказываем поддержку по средствам связи, доставке людей, и на местах в участковых комиссиях работают, надо, чтобы предприятия их поддержали, и так далее", - обратил внимание белорусский лидер.-0-

Лукашенко: переворота в стране не будет, майдана - тем более Одной из основных тем совещания Александр Лукашенко обозначил организационные вопросы избирательной кампании и поддержку в этом плане в работе ЦИК, особенно что касается технической стороны вопроса.