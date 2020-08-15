15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"Главный вопрос - это касается Администрации Президента, Наталья Ивановна (председатель Совета Республики. - Прим. БЕЛТА), вы подключитесь: правительство, как обычно, после избрания Президента слагает полномочия, надо подготовить все документы, сейчас же подписать их, выверить и поручить правительству продолжать свои полномочия до формирования окончательного состава правительства", - сказал глава государства.
"При этом надо иметь в виду, что мы задолго (за год, полгода) народу сказали, что мы формируем правительство и показываем, с кем Президент будет работать после выборов", - обратил внимание Александр Лукашенко.
Таким образом, отметил он, в основном правительство сформировано. "Может быть, будут какие-то нюансы. Я только что говорил с Романом Головченко (премьер-министр. - Прим. БЕЛТА). Он на месте, работает, все готовы работать. Так что правительство функционирует. Надо формализовать это, чтобы юридическую силу имело. Поэтому указ надо отработать и сейчас же внести", - резюмировал Президент.-0-