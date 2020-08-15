15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главный вопрос - это касается Администрации Президента, Наталья Ивановна (председатель Совета Республики. - Прим. БЕЛТА), вы подключитесь: правительство, как обычно, после избрания Президента слагает полномочия, надо подготовить все документы, сейчас же подписать их, выверить и поручить правительству продолжать свои полномочия до формирования окончательного состава правительства", - сказал глава государства.

"При этом надо иметь в виду, что мы задолго (за год, полгода) народу сказали, что мы формируем правительство и показываем, с кем Президент будет работать после выборов", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Таким образом, отметил он, в основном правительство сформировано. "Может быть, будут какие-то нюансы. Я только что говорил с Романом Головченко (премьер-министр. - Прим. БЕЛТА). Он на месте, работает, все готовы работать. Так что правительство функционирует. Надо формализовать это, чтобы юридическую силу имело. Поэтому указ надо отработать и сейчас же внести", - резюмировал Президент.-0-

Лукашенко: экономике внимание прежде всего "Что касается работы экономики - наиважнейший вопрос. Понятно, что разного рода каналы, определенные средства массовой информации будут раскачивать эту ситуацию, что выходите, бастуйте… Я на этот счет уже высказался: кто-то хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего", - сказал глава государства.

Лукашенко: не надо убаюкивать мирными акциями, мы видим, что в глубине происходит "Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций", - заявил глава государства.