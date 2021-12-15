Лукашенко поручил определиться с будущим сельских библиотек

Александр Лукашенко

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с активом Витебской области поручил выработать решение о будущем сельских библиотек, передает корреспондент БЕЛТА. Говоря о сфере культуры, Александр Лукашенко поинтересовался, какие зарплаты у работников отрасли. Как доложили Президенту, самые низкие в библиотеках, в школах искусств. "Надо заняться этой проблемой. У нас, наверное, и на селе как были библиотеки, так и остались. То же самое и в районных центрах: надо посмотреть", - отметил глава государства. По мнению Президента, этот вопрос стоит подробно проработать и принять комплексное решение для всей страны. Отдельно содержать большие библиотеки в сельской местности нецелесообразно, считает Александр Лукашенко. "Надо дать четкие ориентиры, как здесь поступать, - сказал он. - Этим вопросом надо заниматься серьезно. Я понимаю, что тут и правительство должно дать ориентир. А может быть, даже и принять какое-то решение, выработать систему". "Надо предметно заниматься конкретными вопросами, и еще раз подчеркиваю: надо ценить людей умных, образованных (работников библиотек. - Прим. БЕЛТА). Их на улицу не выбросишь и они нам нужны. Их надо трудоустроить, задействовать, чтобы они пользу приносили", - подчеркнул Президент.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!