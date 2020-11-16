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Президент
16 ноября 2020, 10:54

Лукашенко поручил определиться с новым механизмом уплаты дорожного сбора на уровне парламента и правительства

Во время совещания
Во время совещания

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совершенствование взимания платы за допуск к дорожному движению обсуждают на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что по соответствующему вопросу до сих пор не выработано окончательное решение.

Новые подходы к уплате дорожного сбора предполагалось рассмотреть на совещании. "Сегодня мы не будем рассматривать никаких подходов к совершенствованию этого порядка, как и ряд вопросов, вытекающих из подобных тем", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Народ, общество хотят перемен, и они замкнулись на Президенте и его полномочиях. Как выход из этого - изменения в Конституцию. Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70-80% полномочия Президента передать парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо. Поэтому все вопросы, которые вы вынесли на сотне страниц Президенту, лежат в плоскости парламента и правительства. Вот давайте их и решайте, как в цивилизованном обществе: правительство прорабатывает эти вопросы с учетом всех обстоятельств, видя дыры в бюджете, если они есть, с подачи МВД, КГБ, губернаторов, местных органов власти обсуждайте и дебатируйте в парламенте, на уровне законов принимайте решения и вносите закон для подписания Президенту, - предложил новый механизм работы глава государства. - Поэтому я и сказал, что готов вас слушать (это очень важный вопрос), но принимать решение будете вы".

Президент напомнил, что цель взимания государственной пошлины за допуск транспортных средств к дорожному движению - привлечь всех пользователей дорог к финансированию их содержания. Общая протяженность дорожной сети в Беларуси достигает почти 90 тыс. км, а плотность - одна из самых высоких в СНГ.

"К слову, за последние 10 лет на ремонт и содержание дорог мы вбухали больше 10 миллиардов рублей, - заметил Александр Лукашенко. - Но в отличие от соседних стран даже крупнейшие скоростные магистрали мы не сделали платными для белорусских легковушек".

В Беларуси зарегистрировано более 4,5 млн транспортных средств. Как отметил глава государства, в созданных условиях автомобилисты отлично понимают: чтобы ездить по хорошим дорогам, нужны деньги на их содержание. "Как вы мне докладываете (правительство прежде всего), изучение общественного мнения также подтверждает, что необходимость участия в софинансировании ремонта и строительства дорог споров не вызывает. Их вызывает сам механизм уплаты", - обратил внимание глава государства.

Так называемый дорожный сбор действует в стране с 2014 года. По словам Александра Лукашенко, люди считают, что характер взимания этой пошлины не учитывает интенсивность использования транспортного средства, а значит, и частоту эксплуатации дорог. Иными словами, одинаково платит и тот, кто наматывает десятки тысяч километров в год, и пенсионер, который в сезон раз в неделю ездит на дачу.

"Поэтому нам предстоит определиться по ключевому вопросу: как обновить существующий порядок, сделав его справедливым, чтобы предложить людям понятный, комфортный и, насколько это возможно, незатратный способ участия в поддержании качества и развитии наших дорог, - сказал Президент. - То есть мы можем загнуть такую цену, что люди просто платить не смогут. Поэтому понятно, что надо установить справедливый порядок. С другой стороны - чтобы человек, следуя этому справедливому критерию, мог что-то платить. Мы же не можем у человека отобрать половину его доходов или последние деньги".

Глава государства еще раз обратил внимание: окончательное решение по этому вопросу должно приниматься на уровне правительства и парламента.

"Вот и все распределение полномочий в данном вопросе. Дальше - больше: ко Всебелорусскому народному собранию я обещаю вам распределить полномочия честно, справедливо, не уходя от ответственности. Острых вопросов для общества у нас немного: мы уже приняли всякие решения. И вы прекрасно знаете, что принимал их в основном Президент, подставляя себя под острую критику общества. Но я понимал, что без их страны быть не может", - заявил Александр Лукашенко.

Как известно, ранее предлагалось два варианта нового механизма уплаты дорожного сбора. Первый предлагает отменить действующую госпошлину и взамен ее ввести новый сбор или налог, но уже без привязки к прохождению техосмотра. Одновременно появится возможность заплатить за месяц, два или год: именно за тот период, в течение которого водитель планирует использовать свое транспортное средство. Контролировать это предлагается с помощью масштабной информационной системы фото- и видеокамер, а также работников транспортной инспекции, органов внутренних дел и судебных исполнителей.

Другой вариант уплаты дорожного сбора также подразумевает отмену существующей госпошлины, но при этом расходы на содержание дорог предлагается включить в стоимость топлива.-0-

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