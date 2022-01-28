Лукашенко поручил организовать встречу с предпринимателями

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, отвечая на вопросы во время обращения с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, поручил руководству Администрации Президента организовать его встречу с предпринимателями, передает корреспондент БЕЛТА.

После выступления главы государства к нему обратился председатель Высшего координационного совета Союза юридических лиц "Республиканская конфедерация предпринимательства" Андрей Копыток. Он отметил, что кардинальные преобразования в предпринимательской среде возможны только при личном участии Президента в этом вопросе. Последняя встреча главы государства с бизнесменами состоялась в 2017 году, напомнил Андрей Копыток и поинтересовался, можно ли снова организовать подобное мероприятие.

"Хорошо, договорились. Глава Администрации ее запланирует. Давайте после референдума где-то. Потому что сейчас занятость колоссальная, и мы просто не найдем место для того, чтобы изучить проблему, чтобы я в нее вник и мы провели такое рабочее совещание. А просто формально не хочется его делать. Мы обязательно встретимся в первом полугодии", - заверил Александр Лукашенко.-0-