5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил отстроить систему в вопросе тестирования на коронавирус. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Будете вырабатывать систему (мы это сейчас обсудим), - всякое тестирование должно быть в тех лабораториях, которые определит Минздрав. Особенно в Минске, Наталья Ивановна (председатель Совета Республики и уполномоченный Президента по Минску Наталья Кочанова. - Прим. БЕЛТА). Только те лаборатории, которые вы определите", - заявил глава государства.

"А то у нас уже некоторые умники закупили какое-то оборудование и начинают шкуру драть с людей. Психоз создают в обществе. Они (люди. - Прим. БЕЛТА) бегут в эти лаборатории, и до 300 рублей доходит один тест. Если кто-то из частных лабораторий хочет помочь государству - на государственных условиях. У вас вот эта неделя - до понедельника, - чтобы все это отстроить", - добавил Президент.-0-