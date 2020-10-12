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Президент
12 октября 2020, 11:10

Лукашенко поручил подготовить изменения в Налоговый кодекс

Во время доклада
Во время доклада

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговая система Беларуси должна быть простой и понятной для всех граждан. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад по развитию национальной налоговой системы, передает корреспондент БЕЛТА.

На доклад к главе государства пришли первый вице-премьер Николай Снопков, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко и министр финансов Юрий Селиверстов.

"Поскольку в последнее время много говорят о перераспределении полномочий, явно кому-то их не хватает, а в основном это правильно: правительство и другие органы власти надо догружать, снимать с Президента несвойственные вопросы. Недавно я получил записку: предлагается 71 полномочие, если можно так сказать, перенести от Президента на все уровни власти. Но это отдельная тема разговора, это как подводка к основному вопросу. Абсолютно не вмешиваясь в работу правительства (не хотелось бы мне это делать), тем не менее я хотел бы с вами обсудить вопросы совершенствования нашей налоговой системы", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что налоговая система - один из основных элементов экономической политики, она должна быть простой и понятной для всех граждан. "Мы много в этом направлении сделали. Но, я помню, мы договаривались, что вы выдадите новую, более совершенную систему налогообложения, модернизируете нынешний Налоговый кодекс - там, где нужно, точечно, насколько это возможно. У нас относительно неплохой Налоговый кодекс, но ничего совершенного не бывает, но к этому совершенству надо постоянно двигаться", - подчеркнул глава государства.

По его словам, Налоговый кодекс нужно "освежить" так же, как недавно были обновлены Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. "Хорошая была проведена работа. Может быть, после последних событий надо будет в какие-то статьи вносить изменения - возможно, это жизнь. Вот точно так надо пройтись по Налоговому кодексу. Там, конечно, меньше будет работы, поскольку и изменений будет меньше, но это надо делать, - заявил Александр Лукашенко. - Конечно, правительство и другие структуры будут над этим работать, но я беру на контроль этот вопрос".

По мнению Президента, также необходимо продолжать цифровизацию налогового законодательства. "Премьер России (он лично занимался этим вопросом, вы постоянно в контакте) предложил нам посмотреть налоговую систему Российской Федерации. Она подается чуть ли не самой совершенной. Но если они где-то продвинулись дальше нас, допустим в администрировании налогов, нам не надо бояться задействовать то, что они имеют. Тем более нам бесплатно это передают - программное обеспечение и прочее. Для того чтобы упростить цифровизацию и сделать прозрачными налоги, чтобы извлекаемость была близка к 100%", - сказал глава государства.

В то же время он заметил, что и в Беларуси уже многое сделано в этом направлении. Александр Лукашенко поинтересовался, принесло ли это ожидаемый эффект и какие решения планируется принять в ближайшей перспективе.

Как рассказал Сергей Наливайко, налоговые службы, формирующие около 70% доходов консолидированного бюджета, за январь - август собрали Br17,7 млрд. "Плановое назначение консолидированного бюджета у нас обеспечено на 96,5%. Недобор составил Br700 млн. В основном это связано с эпидемической ситуацией в мире", - пояснил министр.

"Если мы на этом уровне удержимся, это будет совсем неплохо. Нам надо сделать все, чтобы чуть-чуть сократить эти недопоступления, хотя будет непросто. Вы же видите, что вторая волна накрыла весь мир, а наша экономика экспортно ориентированная, мы от этого зависим. Но хотя бы удержаться в этих параметрах", - заметил Президент.

Как отметили в МНС, цифровизация налоговой системы предполагает создание единой системы интеллектуальной обработки данных, построение базы доходов и расходов физических лиц, а также дальнейшее развитие существующих информационных систем налоговых органов и расширение спектра электронно-цифровых сервисов.

Планируется, в частности, оцифровать сведения и документы плательщиков, хранящиеся в информационных ресурсах МНС либо получаемые от других госорганов и источников. И затем внедрить интеллектуальную систему анализа рисков в сфере налогообложения.

В процессе построения базы доходов и расходов физлиц будет оптимизирована и сокращена отчетность, которую плательщики представляют в госорганы, автоматизирован процесс учета таких сведений. Плательщики смогут воспользоваться сервисными услугами в бесконтактном формате. В личном кабинете плательщика появятся дополнительные электронные сервисы.

Цифровизация, по мнению ее инициаторов, создаст условия для обеспечения полноты, простоты и прослеживаемости внесения налоговых платежей.-0-

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