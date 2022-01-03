Лукашенко поручил подготовить план развития инфраструктуры вдоль МКАД-2

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, принимая с докладом председателя Минского облисполкома Александра Турчина, поручил подготовить план развития инфраструктуры вдоль МКАД-2, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы договаривались вдоль второй кольцевой дороги создать нужные для нас рабочие места: это и автомобильные заправки, рестораны, кафе, бары, ремонтные мастерские - кто что захочет. Мы это должны проработать и утвердить один раз план, поскольку там отвод земель нужен, а это дело президентское. Поэтому нужен план. Я утверждаю один раз, и вы там занимаетесь, чтобы не было волокиты и люди не ходили за каждым разрешением", - поручил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко и Александр Турчин

При этом такой план должен быть составлен "без излишеств и по-хозяйски", подчеркнул Президент. "Земельных ресурсов лишних у нас в Беларуси нет, - отметил он. - То есть без волокиты мы должны внутри, вокруг второй кольцевой дороги создавать рабочие места для минчан и того местного населения, которое будет там работать. Это и государственная, и частная собственность - не важно. Кто захочет и что они предложат. И уже должны быть предложения. Я готов в этом направлении действовать".-0-