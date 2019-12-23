23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил подготовить законопроект об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал сегодня журналистам председатель Верховного суда Валентин Сукало, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глава государства принял решение о подготовке специального закона об амнистии с связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Это задание будет выполнять Верховный суд вместе с Министерством внутренних дел", - рассказал Валентин Сукало.

По его словам, будущий документ по своему объему будет сравним с законом об амнистии, принятым к 75-летию освобождения Беларуси.-0-