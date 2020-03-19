Лукашенко поручил помочь россиянам вернуться из Польши на родину

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад об эпидемиологической ситуации в стране, поручил помочь застрявшим в Польше россиянам вернуться на родину, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что страны в связи с распространением коронавируса закрыли свои границы, пытаясь уберечься от ввоза инфекции. По мнению Президента, такие решения ничуть не избавляют от проблемы и искусственно создают ситуацию, когда человек не может попасть домой.

"Возьмите россиян, которые сегодня в Польше: они не могут выехать в Россию. Коль у наших границ скопилось определенное количество россиян, Игорь Петрович, вам персональное поручение: привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину", - обратился Александр Лукашенко к главе Администрации Президента Игорю Сергеенко.

"Это не дело, что наши братья там сидят, понятно, в какой ситуации. Надо им помочь, как бы у нас ни складывались отношения с российскими властями. Люди ни в чем не виноваты", - подчеркнул Президент.

Он поручил привлечь к решению этого вопроса Министерство иностранных дел и правоохранительные структуры. "Пускай помогут россиянам покинуть Польшу. Вывезите их на родину, коль россияне (власти. - Прим. БЕЛТА) не могут там разобраться", - добавил глава государства.-0-