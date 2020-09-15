Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для паломников-хасидов

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для евреев-хасидов, которые не могут из Беларуси попасть в пункт назначения - к святым местам в Украине. Об этом сообщила СМИ пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт, передает корреспондент БЕЛТА.

"Президент Беларуси поручил нашему правительству оперативно связаться с правительством Украины и договориться о предоставлении зеленого коридора для хасидов. При этом Беларусь готова организовать транспорт, к примеру автобусы, для доставки этих паломников к пункту назначения - украинским святыням - и обратно. А затем и в аэропорт для отправления на родину. Все эти функции наша страна готова взять на себя", - заявила Наталья Эйсмонт.

"При этом, безусловно, процесс будет организован максимально безопасно, в том числе и для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью COVID-19 это никак не повлияло", - добавила пресс-секретарь.

Как сообщалось ранее, около тысячи паломников-хасидов находятся на нейтральной полосе между границами Беларуси и Украины. Они следуют в Украину, чтобы 19 сентября отпраздновать Новый год по еврейскому календарю. Но так как авиасообщение между Израилем и Украиной закрыто, паломники намеревались попасть в Украину через Беларусь.

Украинская сторона информировала, что с 20.00 14 сентября полностью прекращен пропуск граждан и транспорта через пункт пропуска "Новые Яриловичи". Это может быть связано с тем, что кабинет министров этой страны до 29 сентября продлил срок ограничения въезда иностранных граждан и лиц без гражданства в Украину.

В нейтральной зоне между границами разместился полевой лагерь, где паломники коротают время в надежде пересечь украинскую границу и отметить почитаемый праздник. Белорусская пограничная служба, Красный Крест, общественные организации Гомельской области, облисполком оказывают собравшимся паломникам, среди которых много женщин и маленьких детей, необходимую поддержку. Ситуация на контроле не только у региональных властей, но и Президента Беларуси.-0-