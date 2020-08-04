Лукашенко поручил правительству и Нацбанку направить все ресурсы в реальный сектор экономики

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству и Национальному банку направить все ресурсы в реальный сектор экономики. Соответствующее поручение глава государства дал сегодня, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Необходимо идти дальше с четким пониманием целей и перспектив. Это не дежурная фраза. Кризис - это не только беда, но и время больших возможностей. У нас есть шансы прибавить: эпидемия оголила рынки - и появилась перспектива по многим товарам занять новые ниши. Поэтому, чего бы это ни стоило, правительству и Национальному банку необходимо все ресурсы и резервы направить в реальный сектор экономики", - потребовал Александр Лукашенко.

"Цель одна - спасти страну, сохранить рабочие места, не потеряв доходы. Скажу прямо: не до жиру", - заявил Президент.

По его словам, сегодня надо как можно быстрее ликвидировать влияние пандемии на экономику. "Вы видите, какая ситуация в мире: закрытие границ, массовое банкротство, дикая безработица. Интеграционные структуры и блоки, по сути, парализованы. Буквально за два-три месяца разрушены самые устойчивые связи. Происходит то, о чем не могли подумать даже убежденные пессимисты. Практически все эксперты прогнозируют длительную рецессию и обвал, - обратил внимание глава государства. - Либеральная экономическая модель уже точно с ней (с рецессией. - Прим. БЕЛТА) не справится. Даже в супердемократичной Америке Президент в течение суток довел прямой госзаказ до частных компаний, когда это было необходимо, и плевать на все рыночные отношения".

Александр Лукашенко констатировал, что Беларусь в этой непростой ситуации не закрыла предприятия, в отличие от всего мира, тем, кто особенно нуждался в поддержке государства, направили из бюджета дополнительно полмиллиарда рублей. "И это в условиях, когда от нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил Br1,5 млрд", - заметил Президент.-0-