Лукашенко поручил продолжить оснащение медучреждений страны томографами "Адани"

20 марта, Минский район /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко при посещении инновационного предприятия "Адани" позитивно оценил изготовленные ими компьютерные томографы и поручил продолжить оснащение медучреждений страны этими аппаратами, передает корреспондент БЕЛТА.

В прошлом году компания уже поставила по заказу Минздрава семь компьютерных томографов в разные регионы страны, выиграв тендер - она предложила цену вдвое меньше, чем у зарубежных производителей. Глава государства поинтересовался характеристиками новинки и по итогу поручил руководителю "Адани" взять на личный контроль оснащение подобными аппаратами медучреждений по всей стране. "Возьми на контроль обеспечение медучреждений аппаратами аналогичного класса собственного производства, - сказал Президент. - Главное - ты свой, ты на месте и это дешевле".

Как доложил министр здравоохранения Владимир Караник, сейчас обсуждается возможность того, чтобы компания "Адани" взяла под централизованное сервисное обслуживание всю свою технику, которая сейчас работает в медучреждениях (только рентген-аппаратов по стране около 850). Это позволит сэкономить время и исключить длительный простой оборудования.

Обсуждалась также тема проведения тендерных закупок для нужд здравоохранения. Президент подчеркнул эффективность этой процедуры, поскольку "соревнование должно быть". Возможны прямые поставки, если отечественный производитель предлагает выгодную цену. "Но тогда надо не о своем кармане заботиться, а по-хозяйски искать, как дешевле купить качественный товар", - сказал Президент.-0-

РЕПОРТАЖ: Мы создаем уникальную бизнес-модель. Чем известно предприятие, куда приехал Лукашенко Как правило, глава государства приезжает туда, где есть проблемы, требуется принятие решений на высшем уровне. В этом смысле приезд на успешное частное унитарное предприятие "Адани" - нетипичен. Оно является образцом современного инновационного производства.