14 февраля, Светлогорск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил проработать дополнительные меры в сфере жилищного строительства. Соответствующие поручения глава государства дал сегодня во время посещения в Светлогорске домостроительного комбината, передает корреспондент БЕЛТА.

"Большой вопрос - это строительство жилья. Нам надо вернуться. Это локомотив и экономики. Дом построил - начиная от столярки до люстры все надо. Поэтому нам надо посмотреть, что мы можем сделать", - заявил глава государства.

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