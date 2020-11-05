Лукашенко поручил проработать производство в Беларуси российской вакцины от коронавируса

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций поручил проработать возможность производства в Беларуси российской вакцины от коронавируса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я вчера разговаривал с Президентом России - там очень серьезная озабоченность (ростом заболеваемости. - Прим. БЕЛТА). Он сам предложил: "Если у тебя есть желание, мы можем вам давать исходный материал для вакцины. Пожалуйста, разворачивай производство, мы все сделаем. Производите вакцину для себя, хотите продавать - продавайте". Если нас российская вакцина устраивает, изучите вопрос и срочно внесите предложения по организации производства. Надо посмотреть, сколько это будет стоить", - сказал Александр Лукашенко.

Заняться этим вопросом "без шума и пыли" Президент поручил своему помощнику Александру Косинцу. "Сядьте и подумайте, посмотрите на аналогичные производства и предложите. Вы лучше меня знаете, что это непростое производство и оно недешевое. Никто никому свое производство не отдает. Это Президент России предложил на дружеских основаниях", - добавил глава государства.-0-