26 апреля, Наровлянский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил проработать создание многоотраслевых производств в пострадавших после Чернобыля регионах. Такие задачи глава государства поставил сегодня во время поездки в Наровлянский район, посещая совхоз-комбинат "Заря", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы пока не знаем детально, на каком уровне находимся и за счет чего можно добавить. Поэтому надо проревизировать - это Брагин, Наровля, Хойники", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, в этих районах надо создавать производственные многоотраслевые холдинги по разным направлениям, чтобы не просто восстанавливать эти территории, а развивать их. В каких сферах создавать производства - Президент поручил изучить. "Если надо под эти холдинги что-то, мы будем искать", - добавил он.

Глава государства также поручил Министерству по чрезвычайным ситуациям доложить, что сейчас происходит в тридцатикилометровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. По его мнению, пришло время также заняться развитием этих территорий. Но ситуацию там надо дополнительно изучить. "Это небольшой кусок земли. Но что там будет завтра-послезавтра, какие перспективы? Надо посмотреть, каким образом мы будем возвращать обратно заповедную зону, когда время пройдет. А что можем сейчас там взять? Нельзя бросать ни одного гектара земли", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент добавил, что летом намерен побывать в этой местности.-0-