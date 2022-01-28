28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил рассмотреть предложение объявить строительство музея в Хатыни всебелорусской молодежной стройкой. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы приглашенных на Послание к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

С таким предложением к Президенту обратился первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов. "У нас есть проекты, связанные с занятостью молодежи. И как вы отметили в своем Послании, молодежь необходимо воспитывать при помощи труда. Появилась инициатива студенческих отрядов Белорусского республиканского союза молодежи - объявить строительство музея на территории мемориального комплекса "Хатынь" всебелорусской молодежной стройкой. Именно такие объекты должны возводиться руками молодых людей", - обратился к главе государства представитель молодежи.

Кроме этого, Александр Лукьянов выразил благодарность главе государства за системную поддержку молодежи и отеческую заботу, которая выражается в конкретных решениях. "К Новому году, как подарок для всей молодежи, вы приняли решение об учреждении системы малых грантов. И благодаря этой системе у нас появилась возможность реализовать не только гражданские, но и молодежные инициативы. И уже в этом году будут реализованы более 100 проектов. Среди них проекты, связанные с развитием социальной инфраструктуры, исторической памяти", - отметил первый секретарь ЦК ОО "БРСМ".

По его словам, инициатива представителей БРСМ по оцифровке памятных мест нашла поддержку других общественных организаций, среди которых "Патриоты Беларуси", Федерация профсоюзов. "Это наш ответ тем недобросовестным людям из-за рубежа, которые как-то не так смотрят на наши исторические знамена. Проект важный и мощный и у нас уже есть опыт по его реализации", - подчеркнул Александр Лукьянов.-0-