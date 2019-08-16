Лукашенко поручил разработать программу по обеспечению полной переработки древесных ресурсов

16 августа, Стародорожский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разработать в стране программу по вовлечению в оборот низкокачественной деловой древесины. Соответствующее поручение глава государства дал сегодня, посещая Стародорожский опытный лесхоз, передает корреспондент БЕЛТА.

Стоит задача перерабатывать весь древесный ресурс. Ее необходимо реализовать в основном в течение ближайших трех лет. Речь идет о древесине, которая не может использоваться на другие нужды, кроме как изготовление щепы и топливных пеллет. Это рентабельно как с точки зрения повышения уровня использования местных топливных ресурсов, так и в качестве экспортной составляющей. Спрос на топливные пеллеты за рубежом достаточно высок.

"Только этот, будущий год, еще 2021-й. Все! Мы увидим потребности на уровне страны. И вы должны спланировать, чтобы на конец 2022 года все перерабатывали. Это главный вопрос. И мы должны на следующую пятилетку спланировать таким образом, чтобы перерабатывали все, чтобы не было бурелома. Это наше величайшее богатство (лес. - Прим. БЕЛТА), данное Богом. Все должны переработать. Что не получается оцилиндровать и прочее - надо в пеллеты и продать", - потребовал белорусский лидер.

"Мы уже когда-то подошли к вопросу, что делать в лесу, как его переработать, чтобы не сгнило. Надо выработать точную программу с учетом имеющихся знаний. И за пять лет вы должны решить все вопросы в лесу, чтобы было по-хозяйски. Эта программа должна быть напряженная", - сказал Александр Лукашенко.

В соответствии с госпрограммой "Белорусский лес" на 2016-2020 годы важнейшими целевыми показателями, характеризующими деятельность организаций отрасли, являются лесистость, заготовка древесины на 1 га лесных земель и энергосбережение. Ежегодно выполняются все показатели программы.

Лесистость территории в целом по стране - 39,8%. Средний запас лесных насаждений составил 206,7 куб.м на 1 га. Доля посева и посадки лесных культур на генетико-селекционной основе в общей площади лесовосстановления и лесоразведения - 52%. Объем заготовки древесины с 1 га лесных земель составил 3,28 куб.м. Ежегодно выполняется поручение главы государства по строительству лесных дорог в объеме не менее 100 км.

За последние 5 лет достигнута положительная динамика лесного фонда страны. Увеличились площадь лесов, общий запас древесины на корню, в том числе спелых и перестойных насаждений. Улучшились основные количественные и качественные показатели лесов. В стране также создана эффективная организация структуры управления охраной лесов от пожаров. Качество ведения лесного хозяйства показывает почти стопроцентное наличие сертифицированных лесов по международной (FSC) и европейской (PEFC) системам сертификации, что является одним из максимальных результатов в Европе.

Общий объем заготовки ликвидной древесины в Беларуси в 2018 году составил 28,6 млн куб.м.

Что касается экономики лесного хозяйства, то в 2019 году выручка от реализации продукции (работ, услуг) прогнозируется в сумме Br1050 млн (194,7% к уровню 2015 года). Чистая прибыль в 2019 году составит не менее Br40,9 млн (378,5%). Среднемесячная зарплата работников отрасли в текущем году прогнозируется в размере не менее Br1016 (181,1%).

В 2018 году организациями Минлесхоза экспортировано лесопродукции на $140,6 млн. При этом если в 2018 году не экспортировался круглый лес, то в 2015-м его доля в экспорте составляла 51%. Экспорт в прошлом году осуществлялся в более чем 25 стран мира.

Важной составляющей экономики лесного хозяйства является деревообрабатывающая деятельность. В настоящее время в системе Минлесхоза функционируют 88 деревообрабатывающих производств. Ежегодно увеличиваются объемы реализации продукции деревообработки.

Кроме того, в системе Минлесхоза осуществляется ведение охотхозяйства на территории 74 лесхозов. В 2019 году поступления от этого вида деятельности ожидаются в размере Br5 500 тыс.

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