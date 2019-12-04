4 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил решить вопрос выноса из Минска крупных промышленных предприятий. Об этом он заявил сегодня на совещании с активом Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Примыкание районов области к столице определяет их неразрывную связь с развитием Минска. Около года назад мы определились с задачами новому председателю Минского горисполкома и всему его активу. Некоторые из поручений непосредственно касаются и Минской области", - отметил глава государства.

Он акцентировал внимание, что, во-первых, необходимо решить вопрос выноса из Минска крупных промышленных предприятий, использовать их потенциал для поддержки отстающих районов.

Во-вторых, особое внимание следует уделить развитию городов-спутников столицы и прежде всего созданию условий для так называемой маятниковой миграции между ними и Минском. Для этого необходимы современные и продуманные транспортные решения.

В-третьих, необходимо использовать возможности административно-территориальных единиц, входящих в так называемую Минскую агломерацию (Минский, Дзержинский, Узденский, Логойский и Смолевичский районы). "Создаваемые в них инфраструктурные организации могли бы оказывать сервисные, транспортные, административные, спортивно-развлекательные и другие услуги предприятиям и жителям столицы", - сказал Президент.

"Считаю, что в Минской области созданы самые лучшие условия для развития. Действует специальный правовой режим индустриального парка "Великий камень", развита инфраструктура, есть человеческие ресурсы и уникальное экономико-географическое положение. Необходимо лишь эффективно задействовать кадровый потенциал", - подчеркнул глава государства.-0-