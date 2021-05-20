Лукашенко поручил руководству Минска внести к 1 августа решения по долгостроям

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил к 1 августа внести ему на рассмотрение конкретные решения по долгостроям в Минске. Об этом рассказал журналистам председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев после доклада главе государства по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Минска, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мэр города отметил, что во время доклада был затронут широкий спектр вопросов развития белорусской столицы. Президент детально интересовался всеми темами, в особенности социально-экономической направленности, в том числе проблемами социально не защищенных слоев населения.

"Что касается строительной отрасли, были даны конкретные поручения по ее функционированию и завершению строительства ряда объектов, которые находятся на контроле главы государства", - рассказал мэр города.

По его словам, особое внимание будет уделено так называемым долгостроям. "Задача стоит до 1 августа внести Президенту на рассмотрение конкретные предложения по каждому такому объекту", - сказал Владимир Кухарев.

Мэр города озвучил жесткое требование Президента по недопустимости впредь подобных ситуаций с долгостроями.

В числе наиболее проблемных были названы объект ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" в Минске, а также компания "Белпарс" (объект возле Национальной библиотеки).

Владимир Кухарев

"Нами подготовлен проект указа, касающийся работы с незавершенными объектами. Таких проблемных в городе насчитывается 18. В этом проекте также есть конкретные предложения по разрешению ситуации с такими объектами", - отметил мэр города. Он уточнил, что речь в том числе идет об изъятии участков, чтобы затем на этих площадках можно было реализовывать другие инвестпроекты.

"Кроме того, рассматривались вопросы, касающиеся развития площадки мотовелозавода. Нами подготовлен проект указа по развитию данной территории, который будет внесен на рассмотрение главы государства", - рассказал Владимир Кухарев.

Он также подчеркнул: "На примере данного завода и площадки "Горизонта" мы будет отрабатывать систему внедрения новых инновационных производств в Минске".

Мэр также сказал о том, что "поставлена задача плотно работать по увеличению потребления электроэнергии при отоплении жилья, при строительстве".-0-