Лукашенко поручил силовикам закрыть каждый метр границы

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам ситуации на границе, передает корреспондент БЕЛТА.

"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. Как вы будете это делать - вот после этого совещания, обсудим, - соберетесь у госсекретаря. Здесь министр МВД, министр обороны. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить, - заявил белорусский лидер. - Вот это мы должны сделать. Элементарно. Не дай бог, они (сопредельные страны. - Прим. БЕЛТА) начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали (речь о нелегальных мигрантах. - Прим. БЕЛТА), через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они - тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают".

"Мяч на их стороне. Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию… Ну нацисты и все, чего о них говорить", - добавил глава государства.

По его словам, последние события на западных границах Беларуси, прежде всего с Литвой и даже Польшей, по меньшей мере настораживают.

"Думаю, что если сопоставить все факторы и факты, которые мы наблюдаем в последнее время, пройдя семь или восемь этапов так называемой цветной революции, у них в плане ничего не осталось. Поэтому вернулись к давно апробированной тактике - шантажа, давления. И уже дошли до силовых угроз", - заметил глава государства.

Александр Лукашенко привел пример. Одна из угроз заключается в том, что якобы нелегальных мигрантов будут концентрировать в официальных пунктах пропуска: "Между, допустим, Литвой и Беларусью. Это уже по несколько сот и, может, тысячу человек. И под угрозой оружия выдавливать на территорию Беларуси".

Президент на этот счет отметил, что такие действия сопредельной стороны, если это произойдет, будут грозить конфликтом, ведь пограничники по закону должны защищать границу и не допускать ее нарушения.

"Поэтому складывается очень опасная, прямо скажем, обстановка. Но сказать, что мы не предвидели это и не предполагали, будет неправильно. Поэтому мы в свое время, и я прежде всего, вас ориентировал на то, чтобы вы были очень внимательны в этом плане к нашим "друзьям-товарищам" - соседям, особенно на Западе", - сказал Александр Лукашенко.

В связи с этим глава государства попросил госсекретаря Совбеза, которому было поручено обобщить материалы, высказать свою позицию о том, что происходит на западном направлении. У руководителя Госпогранкомитета Президент поинтересовался его точкой зрения, как реагировать в данном случае. "То, что они там приняли закон стрелять в мигрантов, бить, давить, травить, - ну мерзавцы полные. Но это же их право, они показали свое лицо. Нас должны беспокоить прежде всего последние метры нашей границы. И здесь величайшая ответственность прежде всего, Анатолий Петрович (Председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо. - Прим. БЕЛТА), на вас", - сказал белорусский лидер.-0-

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