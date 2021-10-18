18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поручил содействовать наступательной информационной политике СМИ в Беларуси. Об этом он заявил сегодня, принимая кадровые решения в системе государственной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Необходимо существенно нарастить усилия по защите информационного пространства, внедрять новые, в том числе технические методы противоборства, содействовать проведению наступательной информационной политики наших СМИ", - сказал белорусский лидер.-0-