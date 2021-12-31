Лукашенко поручил создать в Беларуси банк генетического материала для ЭКО

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо продолжить активное развитие репродуктивных технологий. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения республиканского научно-практического центра "Мать и дитя", передает корреспондент БЕЛТА.

"На злобу, недавно обсуждали эту проблему: говорят, у нас незаконченная эта система. У нас нет банка. У нас это не развито, давайте мы этим займемся принципиально. Сделаем хотя бы не хуже, чем в России. Это женщины мне говорили буквально два-три дня назад, случайно: что у нас это значительно отстает, - рассказал Александр Лукашенко. - Поэтому давайте это сделаем и сделаем очень быстро - в первом полугодии будущего года. Примем все решения, чтобы было не хуже, чем в самых развитых странах. Коль мы согласились, что ЭКО быть (не важно, 800 человек обратилось за ЭКО или два человека), давайте развяжем этот вопрос. Сделаем все, чтобы женщина могла родить".

В результате применения вспомогательных репродуктивных технологий в Беларуси ежегодно рождается около тысячи детей. Как рассказали главе государства, в этом году у более чем 800 супружеских пар выполнена одна попытка экстракорпорального оплодотворения в государственных организациях здравоохранения, из них в "Мать и дитя" - более 500 выполненных ЭКО.

В научно-практическом центре Александр Лукашенко посетил новый корпус клинического отдела анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и директор РНПЦ "Мать и дитя" Сергей Васильев доложили Президенту об организации перинатальной помощи в стране и работе РНПЦ. Затем Александр Лукашенко посетил в новом корпусе лечебный блок, в том числе отделение, где выхаживают малышей весом от 500 г.

Разноуровневая система охраны здоровья матери и ребенка функционирует в Беларуси более 20 лет. В стране работают один перинатальный центр IV технологического уровня "Мать и дитя", 17 перинатальных центров III уровня (областной и города Минска), 27 перинатальных центров II уровня (межрайонные и города Минска), а также 64 организации здравоохранения, относящиеся к I (районному) уровню.

Беларусь входит в число стран с самыми низкими показателями младенческой смертности: 2,6 на 1 тыс. родившихся живыми в 2020 году. Это лучший показатель среди всех стран СНГ и многих развитых стран мира, включая Великобританию, Данию, Литву, Польшу и США.

В Беларуси с 1994 года выхаживают младенцев от 500 г. Выживаемость детей с экстремально низкой массой тела на первом году жизни составляет более 80%. В рейтинге стран счастливого детства Беларусь занимает 35-е место (Россия на 37-й позиции) и расположилась на 8-м месте в рейтинге стран с самыми низкими показателями неонатальной смертности. Материнская смертность от акушерских причин в Беларуси одна из самых низких в мире.

Научно-практический центр "Мать и дитя" создан в ноябре 2004 года после слияния нескольких учреждений. В ноябре этого года здесь введен в строй новый корпус клинического отдела анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

Отдел представляет собой единый комплекс IV технологического уровня оказания перинатальной помощи и состоит из отделения анестезиологии и реанимации (с палатами для новорожденных детей), выездной реанимационно-консультативной бригады для новорожденных детей. На его базе также организован обучающий тренинговый центр для действующих детских врачей - анестезиологов-реаниматологов и медицинских сестер, а также есть лаборатория экстренных анализов и операционный блок для проведения экстренных оперативных вмешательств.-0-