12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил уделить самое серьезное внимание целевому приему в вузы. Об этом глава государства заявил сегодня, подводя итоги VI Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"Целевому набору в вузы быть. Это однозначно", - подчеркнул глава государства.

Президент акцентировал внимание, что будут сделаны определенные выводы из последних событий. "Нам нужны крепкие, надежные студенты, потому что это будущие специалисты и руководители", - уверен он.

В то же время целевой прием не будет бесконтрольным. "Чтобы вузы не заполонили посредственные люди, случайные. Нам надо учесть и наш опыт советского времени, мы его помним. Надо понимать, что если будут крепкие люди со знаниями, значит, страна будет развиваться", - сказал Александр Лукашенко.

Он также затронул тему вступительных испытаний при поступлении в вузы, отметив, что надо объединить централизованное тестирование с очным собеседованием. Этот вопрос будет обсуждаться в ближайшее время с участием специалистов.-0-

Александр Лукашенко