Лукашенко поручил усилить экспертно-аналитическое обеспечение деятельности правительства

30 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Администрации Президента предстоит усилить экспертно-аналитическое обеспечение деятельности правительства. Об этой задаче, поставленной во время кадровых назначений, сообщил журналистам Валерий Бельский, который сегодня назначен заместителем главы Администрации Президента Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Валерий Бельский рассказал, что глава государства дал поручение усилить экспертно-аналитическое обеспечение деятельности правительства, а также других органов, которые вырабатывают решения в области экономики. При этом данные решения должны быть направлены как на стимулирование экономического роста, так и усиление роста благосостояния народа, а также повышение социальной защищенности людей.

В ходе назначения Александр Лукашенко обратил внимание, что данные задачи придется решать в условиях противоречий, сложившихся на таком важном направлении, как торговля энергоносителями, которые занимают серьезную долю во внешней торговле.

До этого Валерий Бельский занимал должность руководителя Института экономики НАН Беларуси. Он займет пост, на котором ранее трудился Николай Снопков, назначенный послом Беларуси в Китае. Александр Лукашенко отметил, что на первых порах это будет приличная потеря, учитывая хорошее практическое знание Николаем Снопковым работы правительства и по другим направлениям. "Я отдаю себе в этом отчет. Но выбора у нас другого нет. У Николая Геннадьевича прекрасные отношения с руководством Китайской Народной Республики. Его знают все, начиная от Си Цзиньпина и заканчивая чиновниками в Министерстве иностранных дел", - сказал Президент.-0-