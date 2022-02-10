10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил усилить взаимодействие в международных организациях для противодействия санкциям. Об этом заявил журналистам Юрий Амбразевич, кандидатура которого была согласована главой государства на пост заместителя министра иностранных дел (прежде он работал в качестве постоянного представителя Беларуси при отделении ООН и других международных организаций в Женеве), передает корреспондент БЕЛТА.

"Вся наша работа заключалась и будет дальше заключаться в отстаивании интересов Беларуси, продвижении наших независимости, суверенитета. Права человека - та тема, которая используется сейчас нашими западными контрпартнерами для давления на нашу страну. Мы четко представляем, зачем это делается, как противодействовать этому. Сегодня глава государства поставил задачи усилить взаимодействие в международных организациях и с секретариатами международных организаций по противодействию санкциям. Использовать юридические возможности для того, чтобы добиваться соответствующих решений в нашу пользу. Думаю, что на этом направлении есть над чем поработать. И мы будем активно включаться и дальше, помогать нашим отраслевым министерствам, всем тем, кто напрямую затронут этими проблемами", - заявил Юрий Амбразевич.

Он отметил, что международные организации - это тот формат, который позволяет на нынешний момент продемонстрировать полноценный белорусский государственный суверенитет и независимость страны: "Мы воспринимаемся там как абсолютно самостоятельное, самодостаточное государство. И взаимодействие с представителями Беларуси абсолютно полноценное".

Наряду с этим дипломат констатировал, что политические вопросы налагают отпечаток на двусторонний характер отношений с коллегами из западных государств. "Но тем не менее определенный профессиональный код поведения там существует. Иногда с удивлением наблюдаешь людей, которые вынуждены по политическим мотивам жестко критиковать с трибуны ООН нашу страну. При этом потом подходят, жмут руки, и мы продолжаем взаимодействовать", - рассказал Юрий Амбразевич.

Он отметил, что в рамках ООН и других международных организаций стороны часто зависят друг от друга, все делается в значительной степени на серьезных глубоких договоренностях и понимании политического момента.-0-