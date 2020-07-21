21 июля, Гомель /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в Гомельской области вплотную заняться мелиорацией. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что по пути в Гомель видел недостатки хозяйствования на земле в плане мелиорации, и таких территорий немало. "Их нужно спасти в ближайшие год-два, - подчеркнул он. - Надо в правительстве рассмотреть вопрос мелиорации, прежде всего в Гомельской области. Эти земли нужно спасти. Они дадут вам хорошую прибавку, хороший урожай".

Александр Лукашенко

Президент также обратил внимание на необходимость более активного использования современных технологий орошения в сельском хозяйстве, что также позволяет получить существенную прибавку урожая.

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