Лукашенко поручил в первом квартале сократить число нормативных предписаний в строительстве

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в первом квартале необходимо сократить число нормативных предписаний в строительстве. Соответствующее поручение правительству Президент Беларуси Александр Лукашенко дал сегодня, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"В сфере строительства профильному вице-премьеру и министру напомню свое требование - совершить революцию в отраслевом регулировании. А именно: число нормативных предписаний следует сократить в разы, а процедуры и правила, связанные со строительной деятельностью, должны быть понятными и легко исполняемыми. Я поручил в течение первого квартала убрать все, что мешает строительству. Чего вы лезете к этому частному застройщику, который хочет себе построить дом, прописываете до запятой, что надо делать? Он же себе строит дом", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что сейчас есть множество типовых проектов частного жилья. "Бери любой, привяжи его к данной территории, исследуй геологию, чтобы фундамент был крепким. Многие так и делают, строят эти типовые дома. Но это ж надо пойти и по-новому все спроектировать. Куда это годно?" - возмутился Президент.-0-