21 июля, Гомель /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил выработать отдельную программу развития сельского хозяйства в Гомельской области. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом области, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства констатировал: несмотря на тот факт, что за последние 25 лет регион в разы прирос в сельском хозяйстве, проблем здесь пока не меньше, чем в Витебской области. В этом плане Александр Лукашенко возлагает надежды на губернатора Геннадия Соловья. "Я вижу, как он прирос к земле. Только не забывай, что у тебя есть и города, и промышленность. Но молодец за сельское хозяйство. Надо определиться, что нам возделывать в Гомельской области, определить те культуры, которые здесь дадут наибольший эффект, - сказал Президент. - Не должна быть убыточной эта отрасль. Поэтому нам надо серьезно подумать. По примеру Витебской области. Долго мы там, целый год, вырабатывали эту программу. Наконец, я ее утвердил в конце прошлого года".

Александр Лукашенко констатирует, что структура АПК в Гомельской области развивается примерно в том же ключе, что и в Витебской. Есть перерабатывающие предприятия, за которыми закреплены сырьевые зоны. Часть средств от реализации конечной продукции в том числе инвестируется в развитие сельхозпроизводства.

"Но нам надо выработать конкретную программу. У нее будут определенные особенности в плане возделывания культур, которые могут произрастать на этой земле. Здесь надо усилить мелиорацию - одно из направлений. Надо подумать о том, как мы будем поливать овощи, фрукты и прочее. Может, даже и зерновые, травы и так далее. Надо выработать отдельную программу возрождения села на Гомельщине", - поручил Президент.

"Если мы за будущую пятилетку, выработав ее, преодолеем это, Гомельщина будет существовать и жить. Без деревни, без земли, без сельского хозяйства, несмотря на наши гиганты, "Гомсельмаш", БМЗ, мозырский завод (нефтеперерабатывающий. - Прим. БЕЛТА), фосфорный комбинат и так далее, жизни здесь не будет", - уверен Александр Лукашенко.-0-