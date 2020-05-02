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02 мая 2020, 20:21

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2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил взять на карандаш и отблагодарить студентов-медиков, подключившихся к борьбе с COVID-19 в Беларуси. Об этом пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт рассказала во время ток-шоу на телеканале "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Натальи Эйсмонт, на одном из недавних совещаний министр здравоохранения Владимир Караник докладывал о том, как молодые специалисты пополнили ряды белорусских медиков в условиях пандемии.

"Хочу открыть небольшой инсайд, свидетелем которого являлась. Полторы недели назад на широком совещании у главы государства во Дворце Независимости министр значительную часть своего доклада уделил тому, чтобы рассказать именно об этом - как подключились ко всем происходящим процессам лечения студенты-медики. Они подключились по собственному желанию, работают самозабвенно, не жалея себя", - рассказала пресс-секретарь.

"Это очень впечатлило всех, кто был на совещании, это очень впечатлило и лично главу государства. В ответ было дано очень точечное поручение Владимиру Каранику - каждого из этих молодых людей взять на карандаш в хорошем смысле слова, не упустить никого и отблагодарить ребят", - отметила Наталья Эйсмонт.-0-

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