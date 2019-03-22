22 марта, Барановичи /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил взять на контроль вопросы цен и уровня зарплат. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом города Барановичи и Барановичского района, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил, что до своего приезда в Брестский регион он поручил провести социологические исследования, которые показали, что людей больше всего волнует рост цен.
"Цены, выплата зарплат, рабочие места и размер заработной платы и пенсий", - перечислил Президент вопросы, которые поручено держать на контроле.
Вместе с тем Александр Лукашенко подчеркнул, что как зарплаты, так и пенсии в первую очередь зависят от экономического развития и эффективной работы предприятий.
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