13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил взять под серьезнейший контроль расследование обстоятельств смерти Романа Бондаренко. Об этом он заявил сегодня в интервью политическим обозревателям Беларуси и зарубежья, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я искренне соболезную родителям. Хочу им высказать слова соболезнования и поддержки. Когда человек умирает, это плохо. Тем более молодой человек", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко рассказал, что интересовался, как идет расследование. "Вчера я поручил председателю Следственного комитета, предупредив его, что эта проблема будет раскручиваться. Надо честно и объективно все расследовать, - сказал он. - А сегодня утром, поскольку все ж милицию начали обвинять в очередной раз, я позвонил генеральному прокурору и сказал: возьмите под серьезнейший контроль это уголовное дело или расследование. Чтобы не было потом: а, милиция сама расследовала, Следственный комитет… Хотя они у нас отделены - Следственный комитет от милиции, но задача Генпрокуратуры - взять это под контроль".

Президент рассказал, как развивались события, и поделился, что известно на сегодняшний день. "У нас появилась практика, это уже больше месяца, в этих богатеньких прежде всего кварталах. Они вывешивали бело-красно-белые флаги и ленточки. Занавешивали там везде. Даже тросы натягивали от дома к дому и вывешивали эти, как у нас принято считать, коллаборационистские профашистские флаги. Потому что под этими флагами в годы Великой Отечественной войны с этими повязками ходили полицаи и людей расстреливали. Портреты Гитлера на всех мероприятиях, кадры есть хроники, под этими были флагами. У нас, в стране, где каждый третий погиб. Представляете, какое к этому отношение", - сказал глава государства.

"В этих дворах одни вывешивали эти флаги и эти ленточки, а вторые ходили и срезали, кто это не приемлет. Мы в последнее время создали дружины, их, по-моему, около 500 в Минске только, и они тоже ходили и срезали эти флаги. В одном из дворов, как мне доложили, они пришли срезать флаги. А те, кто там живет и эти ленточки вывешивал (на заборах, спортивных площадках), выскочили из домов, - рассказал Александр Лукашенко. - И потасовки были. Но в данном случае, как мне доложили, завязалась драка, притом драка серьезная. И кто-то (это ж в милиции все есть) из протестующих позвонил "карателям" в милицию. Выехал усиленный наряд милиции. Когда они подъехали, как обычно, все разбежались. А этот (Роман Бондаренко. - Прим. БЕЛТА) то ли травмирован был, то ли что… В нетрезвом состоянии. Это признано. Заключение сегодня представил Следственный комитет. Они выложили это все. Он был пьяным. Конечно, его взяли и повезли в этот отдел. Ему стало плохо по дороге, как мне доложили. Они вызвали скорую помощь и отправили его в больницу".

"Вот как было на самом деле. Я попросил расследовать, чтобы мы действительно не дали повод никому опять развернуть вот это: насилие, насилие, насилие! А что, власти надо было это? Да нет, нам это не надо. Нам уже это все надоело. Я только что сказал: нам надо и уборку урожая закончить, и накормить людей, и экономику сохранить. Нам это надо, а не вот эти события", - подчеркнул белорусский лидер.

"И я же вам говорил, что сакральной жертвой хотели сделать Тихановскую. Вот это было да-а…. Поэтому удалось от этого уйти. И они постоянно старались где-то что-то найти. Вот они сейчас рванули на этого парня. Я еще раз говорю: искренние соболезнования родным и близким. Потеряли парня, - отметил глава государства. - Тяжелый случай, конечно. Пускай единичный, хотя это жизнь людей, так не скажешь. Но я вам должен в доказательство привести один пример. Я специально за сутки взял статистику погибших: два человека в ДТП погибло, убийство - один человек и тяжкие телесные (повреждения. - Прим. БЕЛТА) с последующей смертью - один человек. Скажите, 2+1+1, кроме этой смерти, - это что, не погибшие люди? Погибшие. Ну а почему о них никто не говорит сегодня? А не надо, это неинтересно. Пять человек за сутки погибли. Выбрали одного человека и начали качать".

"Вчера мне доложили, и я заметил (ведь вчера еще он жив был, этот человек): начали поворачивать в сторону, что его избили, я не называю фамилии, но люди, которые ближе к Президенту. Они уже назначили виновных. Этот бунт никому не нужен. И сакральная гибель людей тоже никому не нужна. Не только мне, но и им тоже. Это же чей-то ребенок", - акцентировал внимание Президент.

"Нельзя на гибели людей делать политику. Я попросил, чтобы именно МВД, поскольку пытаются стрелки перевести опять на этих "карателей", чтобы они связались с родителями погибшего и попытались как-то разговаривать с этими родителями, как бы ни было трудно", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-