Лукашенко поручил взять в одни руки реализацию на экспорт топливных пеллет

12 июня, Полоцк /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании в Полоцке поручил активнее использовать в стране местные виды топлива, а также консолидированно реализовывать соответствующую продукцию на экспорт, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что, например, торф, щепа, опилки буквально валяются под ногами. "А мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть. Вот это надо использовать, и в Витебской области это научились делать. Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что гибнущей древесины у нас сегодня предостаточно", - сказал белорусский лидер.

"Молодцы, развернулись по пеллетам. Построили мгновенно эти заводы. Начали производить топливо", - похвалил Президент.

Во время совещания

Вместе с тем он поручил в правительстве поработать вопрос, чтобы производители пеллет не конкурировали друг с другом на европейском рынке, где большой спрос на такую продукцию. "Начнем конкурировать там друг с другом, собьем цену, в минус уйдем по рентабельности. Возьмите в одни руки реализацию продукции", - сказал Александр Лукашенко.-0-