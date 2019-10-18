Лукашенко посещает Академию управления при Президенте Беларуси

18 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко сегодня посещает Академию управления при Президенте Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Александру Лукашенко доложат о структуре и основных направлениях деятельности вуза. Глава государства ознакомится с выставкой "Активные формы обучения в Академии управления при Президенте Республики Беларусь: совершенствование практико-ориентированных подходов" и презентациями деятельности вуза.

Состоится открытый диалог Президента со слушателями, студентами, магистрантами и аспирантами, профессорско-преподавательским составом, сотрудниками вуза.

Академия управления является ведущим учреждением в системе высшего и дополнительного ​образования. Здесь обучаются руководящие кадры, лица, включенные в резервы руководящих кадров, перспективный кадровый резерв, государственные служащие. Академия осуществляет образовательную,​ идеологическую, научную, научно-техническую, инновационную, информационно-аналитическую деятельность. В структуру вуза входят Институт государственной службы, Институт управленческих кадров, Научно-исследовательский институт теории и государственного управления, Центр сопровождения "АИС".-0-