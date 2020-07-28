Лукашенко посещает бригаду спецназа внутренних войск в Уручье

(Обновлено 11:28)

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня войсковую часть 3214 внутренних войск МВД, которая базируется в Уручье в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства ознакомился с образцами военной техники внутренних войск и ОМОН ГУВД Мингорисполкома, затем ему показали тактико-специальное занятие с батальоном специального назначения.

Лукашенко об уличных акциях: никому не позволено пинать ногами правоохранителей Глава государства ознакомился с образцами военной техники, стоящими на вооружении внутренних войск и ОМОНа ГУВД Мингорисполкома.

Президент также побывал в недавно построенном на территории части общежитии семейного типа, где ему доложили о работе по обеспечению жильем военнослужащих внутренних войск.

Во время посещения части Александр Лукашенко встретится с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности.

Как пояснили в пресс-службе внутренних войск, общежитие планируется ввести в эксплуатацию уже в августе. Оно строилось по Государственной инвестиционной программе чуть более года. В общежитии 116 однокомнатных и 26 двухкомнатных квартир. Здесь будут проживать преимущественно военнослужащие, которые пока еще не успели создать семью. Также рассматривается вопрос о проживании в общежитии курсантов четвертого курса факультета внутренних войск Военной академии.-0-